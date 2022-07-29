Як повідомляє Politeka.net , переможець "Майстер Шеф", український шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко вирішив висловитися про походження давньої української страви і помітив, чому Росія не має до неї жодного стосунку.

У чудовий День Української Державності чоловік вирішив написати свої міркування щодо того, хто створив сирники.

«У нас є кисломолочний сир… А по-їхньому ж – сир… Отже, саме те, що називається «сирники», вигадали українці, коли копатися в етимології? Якщо так, то це добре. Українські борщ та сирники ідеальна пара, вони гарно виглядатимуть у ЮНЕСКО, як мені здається. А росія нехай залишає собі щі та сирники, ми не жадібні. Щоправда, потрібна доказова база, тож починаємо розслідування. Уявіть, як після хрещення Київської Русі, всі пішли на сирники» - розпочала розповідь Клопотенка.

Він зауважив, що Україна в багатьох сенсах - джерело культури, сили та історії. Також Клопотенко звернув увагу на скрини про сирники з російської та білоруської Вікіпедії,

«Я тупо іржу. І, виходячи з усіх дій сусіда, у нього насправді комплекс неповноцінності. А в українців усі гуд – ми могутні та з крутою історією. І якщо хтось може допомогти запустити дослідження – пишіть. Книги, статті, історичні факти, особисті думки, словники, будь-яка інформація стане в нагоді».

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" розповів, як знайти заспокоєння на кухні

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко чесно розповів, що робить за кордоном.

Також Politeka писала, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.