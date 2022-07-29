Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, яка стала героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", вирішила висловитись про зміни в житті. До вторгнення окупантів артистка намагалася приділяти увагу мирному і неконфліктному спілкуванню сина зі світом - виховувала його так, щоб її єдина дитина зростала не тільки в коханні, а й виявляла повагу до інших.

Ксенія зауважила, що не хотіла, щоб колись дитину торкнулася така важка тема війни. Проте обставини змінили її бачення.

«Скажу чесно, це саме те, чого я боялася після повернення до Києва, особливо реакції сина. Як би я хотіла, щоб він був творцем і всі діти у світі, жили щасливо та мирно. Але ось йому 10 і він уже стріляв з РПГ та автомата, витирав мої сльози, коли я не могла взяти себе в руки, і обіцяв заступатися завжди, дивлячись на страх у моїх очах.

Ще 23 лютого я намагалася вберегти його від стресів, агресії у дворі та на дитячому майданчику. Але сьогодні я не можу ігнорувати те, що воно вже «дитина війни» - висловилася Ксенія.

Нагадаємо, що Мішина була в Буковелі з Еллертом, чесно розповівши про їхні стосунки.

Як повідомляла Politeka, Мішина розкрила причину своєї самовпевненості та привабливості.

Також Politeka писала, що Мішина зізналася, як син відреагував на повернення Еллерта в їхнє життя.