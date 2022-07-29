Украинская актриса, звезда сериала "Кріпосна" Ксения Мишина, которая стала героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", решила высказаться о переменах в жизни. До вторжения оккупантов артистка пыталась уделять внимание мирному и неконфликтному общению сына с миром - воспитывала его так, чтобы ее единственный ребенок рос не только в любви, но и проявлял уважение к другим.
Ксения подметила, что не желала, чтобы когда-то ребенка коснулась такая тяжелая тема войны. Однако обстоятельства изменили ее видение.
«Скажу честно, это именно то, чего я боялась по возвращению в Киев, особенно реакции сына. Как бы я хотела, чтобы он был творцом и все дети в мире, жили счастливо и мирно. Но вот ему 10 и он уже стрелял с РПГ и автомата, вытирал мои слезы, когда я не могла взять себя в руки, и обещал заступаться всегда, смотря на страх в моих глазах.
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Еще 23-го февраля я пыталась уберечь его от стрессов, агрессии во дворе и на детской площадке. Но сегодня я не могу игнорировать то, что он уже «ребенок войны»» - высказалась Ксения.
Напомним, что Мишина была в Буковели с Эллертом, честно рассказав об их отношениях.
Как сообщала Politeka, Мишина раскрыла причину своей самоуверенности и привлекательности.
Также Politeka писала, что Мишина призналась, как сын отреагировал на возвращение Эллерта в их жизнь.