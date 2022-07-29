28 листопада 2020 року Грати стали багатодітними батьками – у пари народився третій син Олександр, Старші сини Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник – багатодітні батьки. Вони виховують трьох синів: Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020). Телеведучий повернувся назад до Києва після благодійного матчу в Ужгороді, а його родина поки що залишилася там.

На своїй сторінці в Інстаграм-сторіз ведучий показав милі кадри прощання із синами Дмитром та Сашком.

Знімок вийшов жартівливим. На ньому можна побачити, що хлопчики розташувалися в багажнику батьківської машини, не хочуть звідти вилазити та відпускати свого коханого татка.

"Синочки проводжають тата до Києва", - підписав відповідне фото Григорій Решетник і поставив милі емодзі.

На короткому відео Дмитро просить тата не їхати, а якщо йому все ж таки потрібно це зробити, то хлопчик пропонує - взяти його і Сашка з собою.

"Тату, можна ми поїдемо з тобою до Києва, візьми нас із собою. Ми сидітимемо тут із Сашком", - каже він, а зірковий батько зізнається, що вже дуже за ними сумує.

Варто зазначити, що Григорій та Христина Решетник одружилися у 2010 році. 28 листопада 2020 року Грати стали багатодітними батьками – у пари народився третій син Олександр, Старші сини Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

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