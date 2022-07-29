Таким чином артистка приєдналася до флешмобу проти стереотипної поведінки щодо жінок та дівчат у суспільстві. Раніше ініціативу підтримали багато знаменитих українок, серед них телеведучі Марічка Падалка та Василіса Фролова, співачки Джамала та Lida Lee.

Фото, на якому Мішина сидить подібно до того, як перша леді України на обкладинці американського Vogue, ведуча розмістила у себе в Інстаграм.

На обкладинці журналу Олена Зеленська зображена сходами, що сидять на мармурових сходах. Вона виглядає стомленою.

Багато українців вважали, що дружина президента сидить "неженственно".

Ксенія Мішина вмостилася на дерев'яних сходах у штанях та чоловічій блакитній сорочці, яку вона не застебнула. Акторку обурили критики.

“ Зрада, чи перемога?! Мені здається нам час заглибитись у вивчення теми зради, надто часто вона спливає в історії нашого народу.

Як би не було дивно про це говорити, але ж українці, що з вами не так?!

Вам мало що «російські» пачками вбивають нас, позбавляють майбутнього, знищують культуру, завдають непоправних травм на покоління вперед?

Вам недостатньо крові та жесті?!

Ви не розумієте, що поки для нас норма лити жовч та токсичні відходи на своїх же, ми допомагаємо ворогові!

⠀Ви розумієте сенс слова ОБ'ЄДНАТИСЯ?", - звернулася Ксенія Мішина до всіх українців.

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