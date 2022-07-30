Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка вже кілька тижнів виступає у театрі зі своєю моновиставою "Я вдома", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, яким вирішила підтримати зірковий флеш-моб на підтримку першої леді України Олени Зеленської.

Нагадаємо, днями фотографія Олени Зеленської на обкладинці глянцю Vogue викликала ажіотаж у соцмережах. Деякі користувачі були обурені, що поза першої леді, в якій вона сиділа на сходах в Офісі президента, є недостатньо жіночною і зовсім не підходить леді. У відповідь на це багато жінок, серед яких і знаменитості, стали на захист Зеленської та почали публікувати свої фото у подібних "не жіночних" позах.

Так, Могилевська теж приєдналася до цього челенджу і зробила це дуже незвичайно – замість фото вона показала відео. У короткому ролику Наталію знято під час зйомки, вона сидить на стільці з широко розсунутими ногами і елегантно позує фотографам. Варто зазначити, що для цієї фотосесії співачка підібрала дуже пікантний образ, не одягнувши білизну.

"Я вдома. Як хочу, так і сідаю", - підписала публікацію Могилевська.

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Наташі: "Яка красуня", "Ух ти, яка красуня!", "Яка красива", "Все вірно, ми вдома і сидітимемо як захочемо. Дуже красиво", "Шикарна", "Гарно сидите", "Дякую, що сідайте на теплий стілець, так правильно, так корисно для здоров'я", "Красуня".

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