Як пише Politeka.net , Іраклі Макацарія – відомий продюсер та шоумен грузинського походження. Зірка також знімався в українському проекті "Холостяк", але знайти там своє кохання йому не вдалося. А нещодавно Макацарія одружився з молодою дівчиною Лізою, яка на 17 років молодша за нього. Пара після пишного весілля вирушила у медовий місяць до Греції. І Ліза у своїй новій публікації в Інстаграм вирішила показати, як проходить їхня подорож.

На фото Ліза позувала у міні-сукні та шльопаннях, стоячи на тлі басейну.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Ліза, Ви еталон жіночої краси. Любуюся коли дивлюся на Вас", "Приголомшлива дівчина, як пощастило Іраклі", "Ти промінь сонця і зігріваєш нас своєю красою", "Дорога дівчинко, будь щаслива!", "Диво , малюнок пером", "Краса, ніжність, позитив, диво-дівчина", "Ця дівчина - досконалість. Бажаю Вам щастя і довгих років життя", "Дуже красиві ноги. Який у вас зріст?", "Лизенька ваша усмішка просто диво ,Даруйте нам її частіше ", "Ідеальне ноги".

Нагадаємо, екс-"Холостяк" Макацарія відвіз молоденьку дружину до весільної подорожі, фото

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Макацарія показав, як із молодою дружиною насолоджується медовим місяцем

Також Politeka повідомляла, що "Холостяк" Макацарія полонив українок пишною урочистістю з нареченою.