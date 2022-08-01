Молодой избранник Ани Лорак бросил певицу, разорвал контракт с Black Star и укатил в Штаты. Об этом заявил в интервью для российских СМИ бывший менеджер Филиппа Киркорова, группы t.A.T.u и других артистов Леонид Дзюник.
Он убежден, что музыкант бросил звезду, поскольку у той возникли финансовые проблемы из-за отсутствия концертов.
"В том, что Егор Глеб бежал от Ани Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами. Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему на хр*н сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина?" - сказал Дзюник.
Тем временем Лорак продолжает отмалчиваться касательно агрессии россии, где она жила и активно строила карьеру последние несколько лет.
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Стоит отметить, что в 2020 году стало известно, что Егор Глеб, саунд-продюсер в Black Star российского рэпера Тимати, начал встречаться с Ани Лорак.
Егор Глеб - экс-муж украинской певицы TAYANNA, с которым она развелась в 2014 году, через три года брака. У бывших супругов есть сын Даниэль.
Напомним, что 11-летняя дочь Лорак располнела вдали от дома.
Как сообщала Politeka, экс-муж Лорак Мурат Налчаджиоглу изумил кадрами с повзрослевшей дочерью.
Также Politeka писала, что Лорак в платье не по размеру насмешила нелепым видом с располневшей фигурой.