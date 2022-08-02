Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча. Знаменитість також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Лілія поділилася кадрами, де позувала із наймолодшою дівчинкою сім'ї.
"Сьогодні 2 роки нашої Діксі!
Наймолодшій дівчинці нашої родини! Лагідний, відданий, слухняний нашій.
Щоразу, коли я бачу історії занедбаних тварин - замкнених у квартирах, викинутих на вулицю, прив'язаних на ланцюгах у дворах - у мене пече в душі. Не можу уявити, щоб наша Діксі у найстрашніші моменти нашого життя була не з нами! Ні на мить навіть подумати не в змозі, що її можна було б десь забути, - написала Ребрик.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Прекрасне фото", "Вітаю з Днем народження", "З днем народження вашу молодшу дівчинку!!! їй так пощастило з вами) дико люблю!!", "З днем народження, Діксі їй неймовірно пощастило, що вона саме у вашій дикій сім'ї", "Клас! Мріємо про таку і собі, як повернемося додому!)", "А бабуся Настя привітала?", "Ви з сім'єю в Україні?", "Яка порода цього пупса?".
Нагадаємо, Ребрик поділилася щасливими моментами, показавши свою кохану маму.
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