Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча. Знаменитість також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Лілія поділилася кадрами, де позувала із наймолодшою ​​дівчинкою сім'ї.

"Сьогодні 2 роки нашої Діксі!

Наймолодшій дівчинці нашої родини! Лагідний, відданий, слухняний нашій.

Щоразу, коли я бачу історії занедбаних тварин - замкнених у квартирах, викинутих на вулицю, прив'язаних на ланцюгах у дворах - у мене пече в душі. Не можу уявити, щоб наша Діксі у найстрашніші моменти нашого життя була не з нами! Ні на мить навіть подумати не в змозі, що її можна було б десь забути, - написала Ребрик.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Прекрасне фото", "Вітаю з Днем народження", "З днем ​​народження вашу молодшу дівчинку!!! їй так пощастило з вами) дико люблю!!", "З днем ​​народження, Діксі їй неймовірно пощастило, що вона саме у вашій дикій сім'ї", "Клас! Мріємо про таку і собі, як повернемося додому!)", "А бабуся Настя привітала?", "Ви з сім'єю в Україні?", "Яка порода цього пупса?".

Нагадаємо, Ребрик поділилася щасливими моментами, показавши свою кохану маму.

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