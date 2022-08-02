Леся Нікітюк розповіла про досить важливу для себе зустріч.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк зараз продовжує займатися своєю волонтерською діяльністю.

Крім того, вона повернулася до зйомок свого проекту Le Маршрутка. На своїй сторінці в Інстаграм знаменитість показала першому гостю нового сезону шоу.

До ангару, де стояла маршрутка проекта, потрапили дві ракети: одна розірвалася, інша – ні. Та, яка не розірвалася, то там і стоїть. Її знешкодили. Зйомки розпочалися після відновлення маршрутки, пошкодженої внаслідок обстрілу росіян. А новим героєм першого випуску стала посол Сполучених Штатів Бріджіт Брінк.

"Таких почесних пасажирів ще не було у нашій маршрутці", - підписала спільне фото Леся Нікітюк. Обидві не стали вбиратися, а вибрали повсякденні образи у світлих відтінках.

Варто зазначити, що Леся Нікітюк зараз знімає третій сезон тревел-шоу Le Маршрутка. "Le Маршрутка" — тревел-шоу, в якому Леся Нікітюк їздить Україною в жовтій маршрутці та розповідає про талановитих українців та маловідомі місця нашої країни.

Нагадаємо, що Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог.

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