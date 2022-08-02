Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська активно веде блог і часто показує свого семирічного сина Нестора. Зіркова мама та її синочок багато часу проводить разом: ходять на екскурсії, разом роблять уроки і навіть готують їсти.

Тому не дивно, що вони вдвох вирушили до салону краси та змінили собі зачіски. Кадрами перетворення співачка поділилася в Інстаграм .

"Ми з Нестором трохи змінили імідж. Нам обом захотілося змін", - зауважила Оля Цибульська та показала себе оновленою.

Зокрема, популярна українська співачка вкоротила свої темні локони, зробила каре та підстригла чубок. Кілька років тому вона вже ходила з такою зачіскою. Артистка позувала у чорній сорочці вільного крою. Також вона не стала наносити на обличчя жодного грама макіяжу.

Нестор тим часом уперше спробував пофарбувати волосся, про що дуже просив у своєї мами. Хлопчику їх трохи висвітлили і поголили скроні, поклавши волосся на верх.

"Нестор дуже кайфував. Він давно мріяв спробувати пофарбувати волосся. І ми спробували", - розповіла Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним образом і заявою.

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією в житті семирічного сина.

Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.



