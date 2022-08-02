Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, переможниця шоу "Маска", бронзова призерка Євробачення, а також головна героїня проекту "Холостячка". Знаменитість, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Злата активно їздить виступати перед солдатами, а нещодавно показувала обстріляне авто, де їздила виступати. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Огневич поділилася фото, де засвітилася разом із Арсеном Мірзояном.
Злата зробила селфі, позуючи поруч із своїм колегою.
"Арт-захист", - підписала фото Огневич.
Варто зазначити, Арсен Мірзоян – чоловік співачки Тоні Матвієнко. Знаменитість після початку війни спочатку поїхала до Португалії разом із дітьми, а потім вирушила з молодшою дочкою до Британії, де малеча навіть влаштувалася до школи. Старша дочка при цьому вирішила повернутися тимчасово до України і невідомо, чи збирається знову їхати до Європи.
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