Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український актор та музикант. Зірка одружена з актрисою Сніжаною, з якою познайомився в театрі. У пари є двоє дітей – Єлисей та Веселина. Також у Сніжани є син Артур, якого вона народила від минулих стосунків.

Після початку війни сімейство залишило рідний Харків та поїхало до Європи. Сніжана якось зазначала, що Сергія випустили, оскільки він виховує трьох неповнолітніх дітей, а також він переніс кілька операцій на очах. Артист зараз активно виступає на благодійних концертах на підтримку України.

Не забуває Сніжана про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Бабкіна показала фото, на якому позувала разом із дочкою Веселіною. Красуні стояли на лужку - Сніжана була в шортах і футболці, а Веселіна була в сарафані.

"Дівчатка помінялися одягом. Настав той час. Як усе швидко", - написала Сніжана під фото у сторіс Інстаграм.

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Також Politeka писала, що Бабкін показав молодшого сина, який безупинно співає українську пісню.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна у міні-бікіні влаштувала ефектне тренування, записавши все на відео.