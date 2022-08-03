Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский актер и музыкант. Звезда женат на актрисе Снежане, с которой познакомился в театре. У пары есть двое детей - Елисей и Веселина. Также у Снежаны есть сын Артур, которого она родила от прошлых отношений.

После начала войны семейство покинуло родной Харьков и уехало в Европу. Снежана как-то отмечала, что Сергея выпустили, так как он воспитывает троих несовершеннолетних детей, а также он перенес недавно несколько операций на глазах. Артист сейчас активно выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Бабкина показала фото, на котором позировала вместе с дочерью Веселиной. Красотки стояли на лужайке - Снежана была в шортах и футболке, а Веселина была в сарафане.

"Девочки поменялись одеждой. Пришло то время. Как все быстро", - написала Снежана под фото в сторис Инстаграм.

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