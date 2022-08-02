Як повідомляє Politeka.net, беззмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" та шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво перервав відпустку в Колумбії та прилетів до Польщі, щоб допомагати українським біженцям. Пізніше він повернувся до України, де продовжує волонтерську діяльність.
Кухар щиро вірить у перемогу України, але інколи його накриває апатія. У цьому він зізнався у своєму блозі Інстаграм.
"Особисто я останнім часом перебуваю в апатичному стані. Іноді хочеться навіть викинути телефон через вікно та зачинитися в кімнаті. Важко, як ніколи", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.
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При цьому кухар зізнався, що коли бачить сміливість та мужність українців – то відчуває, що перемога вже близько і лише від нас залежить вона. Кухар також попросив ділитися з ним своїми відчуттями у постах та розповідати, що їм дає сили жити далі.
До посту він додав знімки з українцями, які посміхаються незважаючи ні на що.
Варто зазначити, що Ектор Хіменес-Браво народився у Колумбії. 2011 року продюсери каналу СТБ запросили колумбійського шеф-кухаря зайняти місце судді на проекті "МайстерШеф". Він має українське громадянство. Він отримав його у травні 2021 року.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" став свідком трагічної події.