Як повідомляє Politeka.net , беззмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зараз перебуває у Львові. Туди він приїхав із благодійною метою. Гуляючи вулицями міста, він став свідком похорону українського захисника. Кулінар не зміг стримати емоцій і записав щемливе відеозвернення у своєму Інстграм-Сторіз.

"Ми ніколи не забудемо, що ці орки зробили з нами. Ми ніколи не забудемо, що росіяни зробили з українськими сім'ями. Коли я бачу, що родина плакала, бо вони втратили, бо вони розбиті горем. Світ не розуміє, що це таке. Кожен день десь у країні проходять похорони, адже українців вбивають. Це дуже сумно, боляче і несправедливо. Світ, будь ласка, не заплющуй очі, допоможи нашій країні", - заявив Ектор Хіменес-Браво.

Варто зазначити, що Ектор Хіменес-Браво народився у Колумбії. 2011 року продюсери каналу СТБ запросили колумбійського шеф-кухаря зайняти місце судді на проекті "МайстерШеф".

11 березня Ектор Хіменес-Браво повідомляв, що перервав відпустку в Колумбії і прилетів до Варшави (Польща), щоб допомагати українським біженцям, які залишили країну після нападу росії. На початку квітня телеведучий приїхав до України. Він має українське громадянство. Він отримав його у травні 2021 року.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.