Горда мати показала в Інстаграм нове захоплення старших синів Дмитра та Івана, за успіхи в якому хлопчики вже отримали перші дипломи.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник – багатодітні батьки. Вони намагаються проводити вільний час зі своїми синами: долучають їх як до спорту, так і мистецтва.

Горда мати показала в Інстаграм нове захоплення старших синів Дмитра та Івана, за успіхи в якому хлопчики вже отримали перші дипломи.

Зокрема Дмитро та Іван почали кататися на роликах. Катання на роликових ковзанах – розвага, яка користується популярністю. І дорослі, і діти із задоволенням катаються з вітерцем по доріжках парків та вулиць міста.

Сини Григорія Решетника та його дружини Христини Решетник теж полюбили цей вид відпочинку та спорту. Хлопчикам за перші успіхи на роликах навіть вручили дипломи. Обидва отримали по 13 балів за іспит. Хлопчики дуже талановиті та старанні, як їх тато та мама.

Горда мама Христина Решетник показала хлопчиків у повному екіпіруванні із дипломами в руках. А також запостила милі фото з братами. Судячи зі знімків, особливу увагу мама приділила вибору захисту для катання на роликових ковзанах: шолому, наколінникам і налокітникам, а також захисту для пальців і зап'ясть.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.