Гордая мама показала в Инстаграм новое увлечение старших сыновей Дмитрия и Ивана, за успехи в котором мальчики уже получили первые дипломы.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Они стараются проводить свободное время со своими сыновьями: приобщают их как к спорту, так и к исскуству.

Гордая мама показала в Инстаграм новое увлечение старших сыновей Дмитрия и Ивана, за успехи в котором мальчики уже получили первые дипломы.

В частности Дмитрий и Иван начали кататься на роликах. Катание на роликовых коньках – развлечение, которое пользуется популярностью. И взрослые, и дети с удовольствием катаются с ветерком по дорожкам парков и улиц города.

Сыновья Григория Решетника и его супруги Кристины Решетник тоже полюбили этот вид отдыха и спорта. Мальчикам за первые успехи на роликах даже вручили дипломы. Оба получили по 13 баллов за экзамен. Мальчики очень талантливы и старательны, как их папа и мама.

Гордая мама Кристина Решетник показала мальчиков в полной экипировке с дипломами в руках. А также запостила милые фото с братьями. Судя по снимкам особое внимание мама уделила выбору защиты для катания на роликовых коньках: шлему, наколенникам и налокотникам, а также защите для пальцев и запьястий.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.