Як пише Politeka.net , Надя Мейхер – відома українська співачка та колишня солістка ВІА Гри. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Надя після початку війни почала рідко виходити на зв'язок і після чергової перерви поділилася новим фото в Інстаграм.

"Скільки себе пам'ятаю, весь час намагалася щось змінювати у житті. Іноді навіть ця внутрішня тенденція мене дратувала у собі.

Якось років 8 тому зрозуміла, що це моя природа – «я приречена», мало того, прийняла себе саме такою.

Але останнім часом десь за півтора року до війни відчула, що мені потрібні якісь серйозні зміни, як внутрішні, так і зовні. Це було нестерпне почуття. Куди тікати? До кого? Що роботи?

Стільки всього було, і в особистому, і в професійному, напевно, на кілька життів вистачить. А все одно щось не те! Я відчувала, що тепер мені хочеться кардинальних змін…», – написала Мейхер.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як ви маєте рацію, Надія", "Тримайтеся", "Ви дуже розумна, красива, цілеспрямована людина", "Яка чарівна дружина. Слава Україні".

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