Вона підкреслила, що зараз, як ніколи стоїть гостра проблема – люди почали опускати руки все частіше, на них нападає хандра та аппатія.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина, багато спілкується зі своїми підписниками в Інстаграм, дає поради та показує сімейні знімки. На цей раз вона вирішила розповісти в Інстаграм, як справляється зі стресом і піднімає собі настрій.

Вона підкреслила, що зараз, як ніколи стоїть гостра проблема – люди почали опускати руки все частіше, на них нападає хандра та аппатія, багато хто взагалі перебуває у постійному стресі та депресії. На цьому тлі їй згадалися слова пісні Тіни Кароль "Здатись ти завжди встигнеш".

"Негативними думками ми зробимо гірше тільки собі та своїм близьким. Коли навіть здається, що все безодня, стоїш на краю - зробіть щось таке, щоб з неї вибратися. Поговоріть з психологом або просто з близькою людиною, якій довіряєте, почитайте книгу, можливо, поставте якусь мету, підіть у зал або просто побігайте, займіться чимось, що принесе вам задоволення", - дала пораду Христина Решетник.

Також вона наголосила, що в жодному разі не можна замикатися у собі, адже від цього стає лише гірше.

"Зробіть хоч щось і коли ви це зробите, повірте вам стане трохи легше", - доповнила Христина Решетник.

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