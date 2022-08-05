Як повідомляє Politeka.net, Катя Осадча та Юрій Горбунов — одна з найусвідомленіших пар українського шоу-бізнесу. Телеведучі виховують двох синів Івана та Данила. Телеведуча в Інстаграмі вперше задовго показала свого молодшого сина Даню.

Так, щаслива мама показала свого сина, який повзає ліжком. Катерина присіла поряд з ним і притулилася головою до нього.

"Вже скоро виповниться рік Данилові... Як добре, що всі події свого першого року життя Данилко дізнається з оповідань і сприйматиме це як книгу з історії, з історії вільної, незалежної України, яка перемогла у страшній війні", - з надією підписала знімок Катя Осадча.

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її нове фото: "Колись "діти війни" звучало дуже далеко…, а тепер це реальність", "Яке щастя, яка мамина ніжність", "Який солоденький хлопчик", "Як швидко ростуть наші діти", "Ось із моєю дочкою теж так, насправді дуже сумно", "Щастя вам. Мирного неба над головою кожної української родини!".

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.