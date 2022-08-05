Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов — одна из самых осознанных пар украинского шоу-бизнеса. Телеведущие воспитывают двух сыновей Ивана и Даниила. Телеведущая в Инстаграме впервые за долгое время показала своего младшего сына Даню.

Так, счастливая мама показала своего сына, который ползает по кровати. Катерина присела рядом с ним и прижалась своей головой к его.

"Уже скоро исполнится год Данилу… Как хорошо, что все события своего первого года жизни Данилко узнает из рассказов и будет это воспринимать как книгу по истории, по истории свободной, независимой Украины, победившей в страшной войне", - с надеждой подписала снимок Катя Осадчая.

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новое фото: "Когда-то "дети войны" звучало очень далеко…, а теперь это реальность", "Какое счастье, какая мамина нежность", "Какой сладенький мальчик", "Как быстро растут наши дети", "Вот с моей дочерью тоже так, на самом деле очень грустно", " Счастье вам. Мирного неба над головой каждой украинской семье!".

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.