Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка нещодавно розлучилася з переможцем першого сезону "Холостячки", вона розповідає в Інстаграм про свої будні і ділиться корисними зауваженнями.

Цього разу Ксенія вирішила показати себе після традиційного тренування, яке проводить онлайн із тренером і намагається підтримувати фігуру у формі. Також нещодавно Ксенія розповіла про два правила продовження молодості.

А потім заговорила про те, як зробити себе краще:

«Єдина розкіш, яка нам дана – це вміння керувати своїми реакціями та відволікати свій організм, перемикати.

І, звичайно ж, спорт, навчання, розвиток себе у будь-якому напрямку. Вивчення іноземних мов також – це не тільки великі можливості та впевненість у собі, а й тренування для вашого мозку та вища стійкість до стресу» - пише Ксенія.

«Отже, сьогодні я поділилася з вами двома порадами, як залишатися молодшими довше. До речі, якщо ми говорили з вами про мозок і його молодість, то медитація, це теж відмінний спосіб підтримувати його в тонусі.

Доведено, що медитація допомагає боротися з негативними переконаннями про себе, допомагає мислити ясно, покращує пам'ять і навіть збільшує обсяг вашої сірої речовини. Тож розвивайтеся на здоров'я, ваше здоров'я у ваших руках» - пише Ксенія.

Нагадаємо, що Мішина була у Буковелі з Еллертом, чесно розповівши про їхні стосунки.

Як повідомляла Politeka, Мішина розкрила причину своєї самовпевненості та привабливості.

Також Politeka писала, що Мішина зізналася, як син відреагував на повернення Еллерта у їхнє життя.