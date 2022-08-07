Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая не так давно рассталась с победителем первого сезона "Холостячки", она рассказывает в Инстаграм о своих буднях и делится полезными замечаниями.

В этот раз Ксения решила показать себя после традиционной тренировки, которую проводит онлайн с тренером и старается поддерживать фигуру в форме. Также недавно Ксения рассказала о двух правилах продления молодости.

А после заговорила о том, как сделать себя лучше:

«Единая роскошь, которая нам дана – это умение руководить своими реакциями и отвлекать свой организм, переключать.

И, конечно же, спорт, учеба, развитие себя в любом направлении. Изучение иностранных языков также – это не только большие возможности и уверенность в себе, но и тренировка для вашего мозга та более высокая устойчивость к стрессу» - пишет Ксения.

«Значит, сегодня я поделилась с вами двумя советами, как оставаться молодыми подольше. Кстати, если мы еже заговорили с вами о мозге и его молодости, то медитация, это тоже отменный способ поддерживать его в тонусе.

Доказано, что медитация помогает бороться с негативными убеждениями о себе, помогает мыслить ясно, улучшает память и даже увеличивает объем вашего серого вещества. Так что развивайтесь на здоровье, ваше здоровье в ваших руках» - пишет Ксения.

Напомним, что Мишина была в Буковели с Эллертом, честно рассказав об их отношениях.

Как сообщала Politeka, Мишина раскрыла причину своей самоуверенности и привлекательности.

Также Politeka писала, что Мишина призналась, как сын отреагировал на возвращение Эллерта в их жизнь.