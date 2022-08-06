Арсен Мірзоян - відомий український співак і чоловік Тоні Матвієнко, дочки легенди української естради Ніни Матвієнко. У зіркової пари є спільна донька Ніна, при цьому Арсен виховує двох синів від минулих стосунків, а Тоня – дочку Уляну, яку народила у 17 років. Після початку війни Тоня поїхала з дітьми спочатку до Португалії, після чого поїхала до Німеччини, а потім оселилася в Британії, де влаштувала молодшу дочку до місцевої школи. Не забуває Матвієнко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на цей раз Тоня опублікувала свіже фото, де була разом зі своїм другом Артуром Боссо. Як виявилось, Матвієнко повернулася назад до України.
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А після цього Матвієнко поділилася кадрами, де бабуся гойдається з дочкою на дивані.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич засвітилася разом із Мірзояном, поки Матвієнко у Британії
А ще Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко із закордону вперше прокоментувала чутки про розлучення з Мірзояном
Також Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Матвієнко чесно зізналася, чому старша дочка поїхала від неї.