Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий та зірка проекту "Холостяк". Знаменитість одружений на красуні Крістіні, яка йому народила трьох синів. При цьому пара не збирається зупинятися, адже ще мріє щонайменше про одну дочку. Не забуває Григорій і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

"Іменини у Христини. Так, сьогодні день Ангела моєї коханої!

Напишіть щось приємне їй у коментарях, тому що Христина в мене справжній ангел, що вміє і встигає все.

Сьогодні пообіцяв коханій, що одразу після перемоги полетимо до Британії.

А зараз залишаємось в Україні та боремося за незалежність нашої", - написав Григорій.

"Дякую, коханий", - написала у відповідь Крістіна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви неймовірні", "Вітаємо, нехай ангел охоронець оберігає Христину", "Супер, наші привітання", "Вітаю, нехай ангел-охоронець збереже на довгі роки в доброму здоров'ї та щастя", "З днем ​​Ангела. Всім земних благ", "Вітаю вашу красуню. З днем ​​Ангела, здоров'я та миру".

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