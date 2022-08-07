Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на своїй сторінці в Instagram. Так, у цей зірка поділилася чарівним відео, на якому показала романтичний вечір із коханим.

Схоже, навіть у такі непрості часи Волошин не перестає тішити кохану приємними сюрпризами. У ролику, що його показала Ганна, можна побачити романтичний вечір закоханих на даху. Саша відкриває шампанське, потім вони з Анею п'ють його з гарних келихів на брудершафт, а потім ніжно цілуються. Перед камерою співачка з'явилася в короткій рожевій сукні, яка підкреслила декольте та стрункі ноги. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і щасливий вигляд.

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео на сторінці Трінчер: "Гарно як", "На це можна дивитися вічно, ну дуже мило", "Ви прекрасні", "Такі милі", "Як красиво", "Це можна переглядати нескінченно", "Які ви милі", "Як би я теж хотіла такого хлопця", "Казкове свято", "Хочу так само", "Дуже класні", "Ви дуже гарна пара. Бажаю кохання на все життя", "Гарні", "Як же це мило", "Такі гарні", "Аня, ти неймовірна".

Нагадаємо, "Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою.

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