Як пише Politeka.net , Софія Ротару – успішна українська співачка, яка 7 серпня відсвяткувала 75-й день народження. Зірка нещодавно отримала чергову нагороду від президента України - Національна легенда України. У Софії Ротару є єдиний син – Руслан Євдокименко. Він одружений зі Світланою, яка йому народила двох дітей - Анатолія та Соню. Внучка Ротару стала моделлю у США, а онук відомий діджеєм.

Наталія Могилевська, відома українська співачка, вирішила привітати Софію Ротару із 75-річчям. Зірка опублікувала фотографію легендарної артистки, де вона зовсім молода.

"Багато літа, Софіє Михайлівно", - написала Наталя під знімком.

Повідомлялося, що Софія Ротару опублікувала пост у свій ювілей. Зірка впевнена, що зараз не час святкувати день народження.

"Сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через пару тижнів після мого Дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про Любові та Світі!", - написала Ротару.

Нагадаємо, 21-річна внучка Софії Ротару розбурхала новою зйомкою у лляній піжамці.

А ще Politeka повідомляла, що внучка Ротару в короткій сукні блиснула ідеальними ніжками.

Також Politeka писала, що онука Ротару показала розкішну сукню, з якою об'їздила весь світ



