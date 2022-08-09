Незмінний телеведучий "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, як його рідні у Колумбії відреагували на війну в Україні.
В інтерв'ю "24 каналу" кухар поділився подробицями та розповів, що коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, то він дуже злякався та усвідомив, що він потрібний зараз українцям.
У рідній країні Ектора Хіменеса-Браво тривала війна 50 років, і колумбійці знають настільки це жахливо. Тому рідні кухаря раділи, що він у безпеці.
"У такі моменти кожна мама думає про свою дитину. Моя мама говорила: "Слава Богу, що ти тут, дуже далеко". Я тільки плакав і говорив: "Те, що я тут, - це найжахливіша ситуація в моєму житті. Мені треба повернутися". Для всієї родини це була погана новина. Вони не розуміли, чому я хочу повернутися до України", - розповів Ектор.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Літак розбився біля аеропорту в росії, ніхто не вижив: перші подробиці та кадри з місця
Не тільки по Антонівському: ЗСУ вдарили відразу по кільком мостам та базам, окупанти у розпачі
Пономарьов із Дзідзьо заінтригували квартетом, перші подробиці: "Залужного і..."
Кошовий з "Квартал 95" нещадно висміяв Арестовича перед військовими: "Щоб ви розуміли..."
До речі, спочатку Ектор поїхав до Польщі, а вже звідти до України. Коли він сказав мамі, що збирається повертатися до країни, де йде війна, вона через хвилювання потрапила до лікарні.
"Мама дуже переживала. Я сказав, що буду у Варшаві. У Польщі був волонтером, але потім зателефонував рідним та сказав: "Я завтра їду в Україну. Маю бути там". Мама потрапила до лікарні, це був просто жах. Але зараз вона розуміє, чому я так вирішив", — розповів Ектора Хіменеса-Браво .
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" у майці вразив сталевими м'язами.