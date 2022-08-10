Для підпису до незвичайного знімку в Instagram , на якому дівчина позує в шоломі та балаклаві, що закриває більшу частину обличчя, Саша обрала цитату з твору Антана де-Сент Екзюпері «Цитадель»:

«Ніхто з нас не боявся померти, але ми всі боялися, що загинуть зроблені нами речі. Ось тоді ми зрозуміли: сенс життя в тому, на що воно витрачено. Смерть садівника не підкосить дерева. Але зрубай дерево, що плодоносить, і садівник буде вбитий».

У коментарях до публікації користувачі соцмереж закликають Олександру берегти себе, захоплюються її красою та мужністю.

Додамо, раніше Олександра розповідала, що в тому, що буде повномасштабна війна, вона не сумнівалася.

"Мені не доводилося приймати рішення йти на війну, у мене не було вибору. Я довго навчалася і, як би цинічно не звучало, чекала на це. Чим швидше почнемо, тим швидше закінчимо... 28 лютого я вже була в частині", - розповідала Олександра.

За її словами, офіційно вона на посаді стрільця, але має багато специфічних знань і навичок. Відсутність комфорту її "не напружує" і єдині складнощі, з якими їй доводиться справлятися - це переживання мами та смерть друзів.

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