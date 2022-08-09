Героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина зіткнулася з проблемою та попросила українців про допомогу

Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина веде війну на інформаційному фронті. Вона постійно розповідає про звірства російської армії в нашій країні і через це у неї почалися проблеми.

Інстаграм блокує її акаунт за ворожі висловлювання.

Ксенія повідомила, що її не вперше намагаються заблокувати. Але є спосіб, як можна швидко вийти з бана завдяки реакціям. Тому актриса просить фоловерів слати їй серця.

«Я хотіла від душі попросити вас допомогти мені.

Останні місяці я постійно перебуваю в тіньовому бані через скарги та атаки самі знаєте кого! Ви знаєте мене, я не вибираю висловів і не боюся говорити правду, але вони не сплять!

Кидайте сердця, якщо домовилися», - звернулася до українців Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.