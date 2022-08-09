Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина веде війну на інформаційному фронті. Вона постійно розповідає про звірства російської армії в нашій країні і через це у неї почалися проблеми.
Інстаграм блокує її акаунт за ворожі висловлювання.
Ксенія повідомила, що її не вперше намагаються заблокувати. Але є спосіб, як можна швидко вийти з бана завдяки реакціям. Тому актриса просить фоловерів слати їй серця.
«Я хотіла від душі попросити вас допомогти мені.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
На багатьох напрямках: перелякані росіяни відмовляються йти у бій, як змінилася ситуація
Війна зруйнувала всі плани: в Україні попрощалися з "азовцем", який мав виступати на чемпіонаті з ММА
Розплата наздогнала окупантів у Маріуполі, лунали вибухи та стрілянина: "Цього разу..."
Мобілізація триває: з'ясувалось, куди відправляють чоловіків, які не служили
Останні місяці я постійно перебуваю в тіньовому бані через скарги та атаки самі знаєте кого! Ви знаєте мене, я не вибираю висловів і не боюся говорити правду, але вони не сплять!
Кидайте сердця, якщо домовилися», - звернулася до українців Мішина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.