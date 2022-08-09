Зокрема Христина та Григорій Решетники запустили марафон про щасливі стосунки. Жінка дуже рада, що щасливих людей та пар стає дедалі більше. Але це також несе користь і ЗСУ.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого програми "Холостяк", "Україна має талант" Григорія Решетника розпочала марафон із благодійною місією. Христина Решетник на своїй сторінці в Інстаграм поділилася деталями та закликала українців приєднуватися до її ініціативи.

Зокрема Христина та Григорій Решетники запустили марафон про щасливі стосунки. Жінка дуже рада, що щасливих людей та пар стає дедалі більше. Але це також несе користь і ЗСУ.

"Найголовніше – ми разом із учасниками спільно допомагаємо армії. Я не хотіла спекулювати на цьому, коли тільки оголошувала про старт марафону. І рада, завдяки спільним зусиллям, терміново виконали "замовлення" з передової та відправляємо його вже сьогодні до військових", - зазначила Христина Решетник.

Вона додала, що треба допомагати, боротися і перемагати, адже ми просто не маємо іншого вибору - адже росія хоче знищити нас усіх.

Треба зауважити, що разом із дружиною Христиною Решетнік ведучий виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

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