Знаменита українська ведуча та актриса Лілія Ребрик не лише робить гімнастику, а й займається бігом та спортом на тренажерах.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська ведуча та актриса Лілія Ребрик 11 років поспіль займалася художньою гімнастикою. Вона отримала звання майстра спорту, однак із гімнастикою своє життя не пов'язала. Її молодша дочка Поліна також займається гімнастикою.

Під час тренувань малечі, зіркова мама згадала своє спортивне минуле та показала клас. Відповідні кадри з'явилися в Інстаграмі знаменитості.

Лілія Ребрик похвалилася не тільки вправами, а й чудовою фігурою, позуючи в світшоті та спортивних штанях чорного кольору. Але окрім стрункого зовнішнього вигляду, зірка дбає і про здоров'я свого тіла. Вона не тільки робить гімнастику, а ще займається бігом та спортом на тренажерах.

"Згадала юність #колишніх гімнасток не буває. PS На задньому фоні Поля у мріях про світле гімнастичне майбутнє. Прийшла. Побачила і полюбила", - додала Лілія Ребрик.

Користувачі мережі захопилися гнучкістю телеведучої: "Як граційно, Лілія, браво", "Приклад для дочок", "Майстерність не забувається", "Я в шоці, це справді круто".

Варто зазначити, що робочі дні Лілії Ребрик справді відбуваються активно. Крім репетицій у театрі, а часом і гастролей, телеведуча встигає зніматись у кіно та працювати на телебаченні.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.