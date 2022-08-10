Як повідомляє Politeka.net , молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка у червні стала мамою хлопчика Михайла, показала момент і день, якого дуже боялася. Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм .

"Привіт ближче, знаєте я дуже боялася цього дня і він сьогодні настав. Наш татко сьогодні їде. Ми залишаємось одні і тепер стає ще складніше", - зізналася дружина Віктора Павлика.

Молода матуся пояснила, що стане важче, бо дуже багато процесів як удома, так і на її роботі лежали на плечах музиканта.

"Він возив Михайла до басейну, а тепер це додається мені. Він просто з ним був більшу частину часу, гуляв і грався. У цей час я могла працювати. Тепер все залишається на мені та на щастя, на мамі", - додала Катерина Репяхова.

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Вона також показала зворушливі кадри прощання маленького хлопчика зі своїм батьком. Михайло не хотів відпускати Віктора Павлика, тому вчепився ручкою в його штани. Тато не витримав і підняв малюка на руки, міцно його обійнявши. Катерина Репяхова тим часом знімала те, що відбувається на камеру.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

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