Продюсер та виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав відео, яке демонструє, що Кубань – це Україна.

На своїй сторінці у Instagram Потап розмістив фрагмент випуску російського телеканалу НТВ. На відео мешканці Кубані розмовляють українською. При цьому журналісти говорять про діалект, який їм зовсім не зрозумілий.

"Кубань – це Україна", - попередив Потап.

У коментарях під відео українці вражені, як добре жителі Кубані можуть говорити нашою мовою. Багато хто пропонує повернути Кубань до складу України.

«Пора Кубань додому забирати, але я думаю сама скоро повернеться»,

"Собаки вкрали у нас Кубань",

"Терміново референдум",

«Це не діалект, а звичайна українська мова»,

«Треба кубанців звільняти від росіян. Їхню мову утискують»,

«Моя пробабка та прадід вимушені переселенці з кубані початку 20 століття, їх винищували, спалювали хутори, забирали хліб. Вони бігли, не забравши нічого. Був так званий указ про «розповідання». Вони проводили масовий нещадний терор проти всіх кубанських, донських та тверських козаків. Негідники, ненавиджу »,

«Любо мило слухати, настане час», - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Потап зухвало поставив Канделакі на місце після її критики на адресу Джолі.

Як повідомляла Politeka, Горбунов розкрив, що думає про Потапу, Монатику та інших чоловіків, які виїхали за кордон.

Також Politeka писала, що Потап потролив росіян після їхньої кострубатої спроби почитати українською.