Продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) показал видео, которое демонстрирует, что Кубань – это Украина.

На своей странице в Instagram Потап разместил фрагмент выпуска российского телеканала НТВ. На видео жители Кубани разговаривают по-украински. При этом журналисты говорят о диалекте, который им совсем не понятен.

"Кубань - это Украина", - предупредил Потап.

В комментариях под видео украинцы поражены, как хорошо жители Кубани могут говорить на нашем языке. Многие предлагают вернуть Кубань в состав Украины.

«Пора Кубань домой забирать но я думаю сама скоро вернётся»,

"Собаки украли у нас Кубань",

"Срочно референдум",

«Это не диалект, а обычный украинский язык»,

«Нужно кубанцев освобождать от русских. Их язык притесняют»,

«Моя пробабка и прадед вынужденные переселенцы из кубани начала 20 века, их истребляли, сжигали хутора, отнимали хлеб. Они бежали, не забрав ничего. Был так называемый указ о «рассказачивании». Они проводили массовый беспощадный террор против всех кубанских, донских и тверских казаков. Подлецы, ненавижу»,

«Любо мило слушать, придёт время», - пишут в сети.

Напомним, Потап дерзко поставил Канделаки на место после ее критики в адрес Джоли.

Как сообщала Politeka, Горбунов раскрыл, что думает о Потапе, Монатике и других мужчинах, выехавших за границу.

Также Politeka писала, что Потап потроллил россиян после их корявой попытки почитать на украинском.