На своей странице в Instagram Потап разместил фрагмент выпуска российского телеканала НТВ. На видео жители Кубани разговаривают по-украински. При этом журналисты говорят о диалекте, который им совсем не понятен.
"Кубань - это Украина", - предупредил Потап.
В комментариях под видео украинцы поражены, как хорошо жители Кубани могут говорить на нашем языке. Многие предлагают вернуть Кубань в состав Украины.
«Пора Кубань домой забирать но я думаю сама скоро вернётся»,
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"Собаки украли у нас Кубань",
"Срочно референдум",
«Это не диалект, а обычный украинский язык»,
«Нужно кубанцев освобождать от русских. Их язык притесняют»,
«Моя пробабка и прадед вынужденные переселенцы из кубани начала 20 века, их истребляли, сжигали хутора, отнимали хлеб. Они бежали, не забрав ничего. Был так называемый указ о «рассказачивании». Они проводили массовый беспощадный террор против всех кубанских, донских и тверских казаков. Подлецы, ненавижу»,
«Любо мило слушать, придёт время», - пишут в сети.
Напомним, Потап дерзко поставил Канделаки на место после ее критики в адрес Джоли.
Как сообщала Politeka, Горбунов раскрыл, что думает о Потапе, Монатике и других мужчинах, выехавших за границу.
Также Politeka писала, что Потап потроллил россиян после их корявой попытки почитать на украинском.