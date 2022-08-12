Ганна Трінчер, яка є популярною українською співачкою та актрисою, знову здивувала шанувальників та показала незвичайну покупку коханого.

Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса, яка розповідає про своє життя в Інстаграм досить активно та часто інтригує заявами. Нерідко у центрі уваги опиняється й коханий Ганни – скандальний блогер Олександр Волошин.

З ним дівчина живе вже не перший місяць та бажає створити повноцінну родину. Цього разу Ганна вирішила похвалитися несподіваним подарунком, який подарував їй коханий.

Як і очікувалося, чергова подія одразу транслювалася на камеру.

"Походу Сашко купив третю тачку. Я просто в шоці" - пише Анна заради інтриги під кадрами. Однак все виявилося просто, заради привернення уваги пара показала старе авто з безліччю наклейок та написів, а яскраво-жовтий колір лише привернув ще більше уваги.

Також не соромиться Ганна розкривати свої секрети краси або говорити про пластику грудей, яку зробила нещодавно. На цей раз дівчина заговорила про те, як отримати ідеальний відтінок засмаги.

"Люблю засмагу, відразу вид відпочившої і свіжої людини. Але не рекомендую солярій! Це ймовірність отримати рак шкіри, фотостаріння і не можна тим, у кого багато родимок. Є й альтернатива. Натуральні компоненти, природна засмага і ефект триває два тижні".

Нагадаємо, Трінчер у вузькому топі похвалилася розкішними букетами після дня народження

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер без фільтрів показала, наскільки неідеальне у неї обличчя з висипаннями.

Також Politeka писала, що Трінчер похвалилася, який романтичний вечір їй влаштував наречений.