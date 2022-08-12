Анна Тринчер, которая является популярной украинской певицей и актрисой, снова удивила поклонников и показала необычную покупку возлюбленного.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса, которая рассказывает о своей жизни в Инстаграм довольно активно и часто интригует заявлениями. Нередко в центре внимания оказывается и возлюбленный Анны - скандальный блогер Александр Волошин.

С ним девушка живет уже не первый месяц и желает создать полноценную семью. В этот раз Анна решила похвастаться неожиданным подарком, который приподнес ей возлюбленный.

Как и ожидалось, очередное событие сразу же транслировалось на камеру.

"Походу Саша купил третью тачку. Я просто в шоке" - пишет Анна ради интриги под кадрами. Однако все оказалось просто, ради привлечения внимания пара показала старое авто с множеством наклеек и надписей, а ярко-желтый цвет только привлек еще больше внимания.

Также не стесняется Анна раскрывать свои секреты красоты или говорить о пластике груди, которую сделала не так давно. В этот раз девушка заговорила о том, как получить идеальный оттенок загара.

"Обожаю загар, сразу вид отдохнувшего и свежего человека. Но не рекомендую солярий! Это вероятность получить рак кожи, фотостарение и нельзя тем, у кого много родинок. Есть и альтернатива. Натуральные компоненты, естественный загар и эффект длится две недели".

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