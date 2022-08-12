Анастасія Приходько поділилася особистим, розповівши, куди їздила із сім'єю та також розповіла, що у неї з'явилися погані звички.

Анастасія Приходько виїжджала разом із чоловіком та дітьми з України після повномасштабного вторгнення росії. Нещодавно співачка поспілкувалася з журналісткою Аліною Доротюк та поділилася подробицями, також вона розповіла про шкідливі звички, які в неї з'явилися. Програма вийшла на однойменному каналі журналістки.

Артистка Анастасія Приходько зазначила, що спочатку хотіла приховати, куди саме виїжджала зі своїми дітьми, але зараз, коли вона повернулася до України, приховувати це безглуздо. За словами Приходька, вони виїхали з Київської області першого дня після початку війни.

Вони спочатку не хотіли їхати, а потім вирішили не травмувати дітей та поїхали спочатку до Львова. А звідти до її подруги до Італії. За кордоном вони пробули два тижні, а після Великодня повернулися додому.

"Я говорю: "Давай ми поїдемо до Львова". Ми просиділи там 40 днів, а потім поїхали до Угорщини, до Словаччини – ми їхали до подруги до Італії. Побули там десь два тижні і після Великодня повернулися", – розповіла Приходько.

Анастасія Приходько також розповіла, що у неї виникли погані звички. Вона почала більше курити. На щастя, це не цигарки. Крім того, співачка стала багато пити чаю, і навіть зізналася, що, мабуть, від нього її скоро зморщить. А також додала, що іноді може 50 г коньяку, щоб розвантажити нервову систему.

Напомним, что Приходько напомнила, почему смешно верить в "хороших" россиян.

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