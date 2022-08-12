Анастасия Приходько поделилась личным, рассказав, куда ездила с семьей и также рассказала, что у нее появились плохие привычки.

Анастасия Приходько выезжала вместе с мужем и детьми из Украины после полномасштабного вторжения россии. Недавно певица пообщалась с журналисткой Алиной Доротюк и поделилась подробностями, также она рассказала о вредных привычках, которые у нее появились. Программа вышла на одноименном канале журналистки.

Артистка Анастасия Приходько отметила, что сначала хотела скрыть, куда именно уезжала со своими детьми, но сейчас, когда она вернулась в Украину, скрывать это глупо. По словам Приходько, они выехали из Киевской области в первый день после начала войны.

Они сначала не хотели ехать, а потом решили не травмировать детей и поехали сначала во Львов. А оттуда к ее подруге в Италию. За границей они пробыли две недели, а после Пасхи вернулись домой.

"Я говорю: "Давай мы поедем во Львов". Мы просидели там 40 дней, а потом поехали в Венгрию, в Словакию – мы ехали к подруге в Италию. Побыли там где-то две недели и после Пасхи вернулись", – рассказала Приходько.

Анастасия Приходько также рассказала, что у нее появились плохие привычки. Она стала больше курить. К счастью, это не сигареты. А кроме того, певица стала много пить чая, и даже призналась, что, видимо, от него ее скоро сморщит. А также добавила, что иногда может 50 граммов коньяка, чтобы разгрузить нервную систему.

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