Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом оселилася в Іспанії, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала серію нових фотографій, зроблених на тлі заходу сонця, якими захопила фанатів.

На нових фотографіях Настя відображена на тлі приголомшливого заходу сонця, яке за квітами нагадує український прапор. Перед камерою зірка позує в красивій білій сукні цікавого фасону, а її пишні кучері майорять на вітрі.

У підписі до фотографій Каменських написала відому фразу: "Вечірнє сонце, дякую за день". А шанувальники відразу почали коментувати нові фото співачки: "Краща", "Яка ж гарна, і який гарний захід сонця. Люблю", "Неймовірні кадри", "Чарівна", "Десь в Іспанії", "Дуже магічно", " Здавалося б, що прапор України тут не до чого. Таке гарне небо", "Дуже красиво", "А де ці кадри? Невже в Україні?", "Красуня".

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