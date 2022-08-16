Популярна актриса Наталка Денисенко, яка потрапила у скандал через рішення дознятися у "Кріпосній" з російськими акторами зізналася, як реагує на хейт і що думає про "хороших росіян". Коментар актриса дала в інтерв'ю на YouTube "Гончарова".

За словами Наталки Денисенко, її ображає, що доводиться виправдовуватися та захищати себе перед громадськістю, адже вона діє "за совістю".

Артистка пояснила, що й сама раніше "плювалася" на все російське, проте згодом подивилася на ситуацію під іншим кутом і почала лояльніше ставитися до громадян росії, які підтримали Україну і стали так званими "вигнанцями".

"Росіянка Тетяна Ратнікова писала повідомлення, що росія напала на Україну. І ці пости є в неї на сторінці. Я сказала, що, якщо знадобиться, я стану в один кадр з нею. Тому що вона російська актриса-вигнаниця. Багато українських акторів тихо дознялися і не говорили про це. Мені шкода, що я маю виправдовуватися: що я не зрадниця. Я за справедливість", — висловилася Наталка Денисенко.

Актриса також вважає, що "хорошим російянам" не варто роздавати українські паспорти.

"Найкращим виходом у цій ситуації буде, якщо вони змінить владу у себе і збудують свою демократичну країну. Їм потрібно обирати інші країни. Наприклад, як Галкін Ізраїль", — додала Наталка Денисенко.

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