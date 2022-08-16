Популярная актриса Наталка Денисенко, которая попала в скандал из-за решения досняться в "Крепостной" с российскими актерами призналась, как реагирует на хейт и что думает о "хороших русских". Комментарий актриса дала в интервью на YouTube "Гончарова".

По словам Наталки Денисенко, ее оскорбляет, что приходится оправдываться и защищать себя перед общественностью, ведь она действует "по совести".

Артистка объяснила, что и сама раньше "плевалась" на все российское, однако впоследствии посмотрела на ситуацию под другим углом и стала более лояльно относиться к гражданам россии, которые поддержали Украину и стали так называемыми "изгнанниками".

"Россиянка Татьяна Ратникова писала сообщения, что россия напала на Украину. И эти посты есть у нее на странице. Я сказала, что, если потребуется, я стану в один кадр с ней. Потому что она российская актриса-изгнанница. Многие украинские актеры тихо доснялись и не говорили об этом. Мне жаль, что я должна оправдываться: что я не предательница. Я за справедливость", — высказалась Наталка Денисенко.

Актриса также считает, что "хорошим русским" не стоит раздавать украинские паспорта.

"Лучшим выходом в этой ситуации будет, если они поменяют власть у себя и построят свою демократическую страну. Им нужно выбирать другие страны. Например, как Галкин Израиль", — добавила Наталка Денисенко.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.