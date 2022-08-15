Користувачі мережі погодилися з висновками телеведучого Григорія Решетника та наголосили, що його думки "правильні" та "золоті".

Як повідомляє Politeka.net, з початком повномасштабної російсько-української війни масово почали переходити розмовляти державною мовою. Проте багато дискусій триває також через території та компроміси з окупантами.

Ведучий Григорій Решетник зазначив на своїй сторінці в Інстаграм , що не може зрозуміти, про що взагалі можна дискутувати.

"Ти чи любиш Україну, українську мову, землю, культуру, поважаєш історію, традиції, музику, предків, українців і все, що Богом дано... або... До побачення", - категорично заявив Григорій Решетник.

Телеведучий підкреслив, що саме зараз настав час бути правдивими і чесними самими перед собою. Він додав, що зараз важливим є існування України та всього українського, а потім дискусії, варіанти, самобутність та оригінальність.

"Люблю всім серцем. Відданий тобі, наша найсильніша і найпрекрасніша", - додав Григорій Решетник .

Користувачі мережі погодилися з висновками телеведучого і наголосили, що його думки "правильні" та "золоті": "Влучно", "Золоті слова", "Кожне слово прямо в ціль", "Приємно чути мудру людину".

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.