На тлі новин про "хлопок" у Криму українська телеведуча Леся Нікітюк висміяла на російську туристку, яка плачучи, що виїжджала з окупованого півострова.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк зараз повернулася до зйомок популярного шоу "Ле Маршрутка". Вона активно їздить Україною і знайомиться з незвичайними жителями країни.

Як повідомила телеведуча на своїй сторінці в Інстаграмі, нещодавно вона встигла побувати у Львові.

Для прогулянки старим містом, Леся Нікітюк обрала сарафан на тонких бретельках жовтого відтінку. Як і будь-який інший предмет гардеробу, сарафан може бути скомбінований з різними аксесуарами та видами одягу. Підібравши взуття, прикраси та інші доповнення до цієї сукні, можна урізноманітнити образ та поекспериментувати.

Наприклад, знаменитість доповнила образ блакитною сорочкою, яку одягла поверх сарафану. В якості взуття Леся Нікітюк обрала прості білі кеди.

"Львів я вже сумую. Було так добре і по домашньому. Так все душевно", - підписала кадри телеведуча. Своїм підписом вона висмыяла росіянку, яка в соплях залишала Крим і нила, як їй не хочеться назад до росії. Адже на півострові все так "по-домашньому".

Нагадаємо, що Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла про незвичайну посилку, яка прийшла їй із Іспанії.

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