Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом втік до Іспанії та всіляко заявляла про свій патріотизм. При цьому чоловік зірки взагалі відмовився коментувати свою втечу і не давав жодного інтерв'ю.
Цього разу Каменських, яка ще недавно отримала безліч критики за вихваляння з новою піснею, хоча була закордоном, натякнула на повернення додому.
Сьогодні, 15 серпня, співачка опублікувала нову фотографію, яку дуже загадково підписала: "Солодкі яблука – лише вдома"
Тим не менш, у коментарях шанувальники звернули увагу не лише на ліричні рядки:
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«Вітаємо вдома ❣️; Мирного неба! 💙💛; Це точно; Настя 😍; Чарівна 🔥 найкраща ❤️; Ви вже вдома?; Так так🔥 Особливо Українські❤️🇺🇦; Та невже?; Вітаю вдома; Красуня слава Україні!; Рідна Україна 🤍».
Також Каменських виклала серію нових фотографій, зроблених на тлі заходу сонця, якими захопила фанатів.
На нових фотографіях Настя відображена на тлі приголомшливого заходу сонця.
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