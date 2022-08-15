Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом втік до Іспанії та всіляко заявляла про свій патріотизм. При цьому чоловік зірки взагалі відмовився коментувати свою втечу і не давав жодного інтерв'ю.

Цього разу Каменських, яка ще недавно отримала безліч критики за вихваляння з новою піснею, хоча була закордоном, натякнула на повернення додому.

Сьогодні, 15 серпня, співачка опублікувала нову фотографію, яку дуже загадково підписала: "Солодкі яблука – лише вдома"

Тим не менш, у коментарях шанувальники звернули увагу не лише на ліричні рядки:

«Вітаємо вдома ❣️; Мирного неба! 💙💛; Це точно; Настя 😍; Чарівна 🔥 найкраща ❤️; Ви вже вдома?; Так так🔥 Особливо Українські❤️🇺🇦; Та невже?; Вітаю вдома; Красуня слава Україні!; Рідна Україна 🤍».

Також Каменських виклала серію нових фотографій, зроблених на тлі заходу сонця, якими захопила фанатів.

На нових фотографіях Настя відображена на тлі приголомшливого заходу сонця.

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