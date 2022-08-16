Арестович опублікував жартівливий кадр, у якому він радісно посміхається на тлі величезного стовпа диму.

«Ранок у Джанкої. Олія, бавовна», - підписав Арестович результати фотомонтажу. Зазначимо, що для заднього фону було обрано момент вибуху на авіаційній базі росіян Саки у Криму.

Вибухи у районі Джанкоя прокоментував і радник голови ОП Михайло Подоляк. Він нагадав, що поки Крим буде окупованим, небезпека для загарбників та лиходіїв залишиться високою.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація у дії", - зазначив Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Олексій Арестович також розповів невідомі подробиці переговорів із росією, яка нібито «була готова відвести війська».

Також повідомлялося, що в Мережі з'являються нові кадри вибухів у Криму.

Крім того, Politeka.net писала про пародію від Квартал 95 на російську "туристку", що ридає.

Нагадаємо також про реакцію Подоляка на плани Арестович балотуватися в президенти.