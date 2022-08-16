Українська ведуча Маша Єфросиніна похвалилася, як веселиться в Карпатах через кілька місяців життя далеко від дому.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, яка часто розповідає в Інстаграм про те, як допомагає українцям, чим займається і як багато зараз зараз відбувається в країні.

З України вона виїжджала заради безпеки дітей, адже вони переймалися, коли чули тривоги. Причому після цього Єфросиніна не була вдома місяцями і тільки зараз повернулася і почала хвалитися, як відпочиває.

«Україна діє на мене чарівно! 💙» - каже Єфросиніна під кадрами. Вона показала, як перетворюється на курорті.

«Прекрасні коліна та ніжки 😘; Розквітла 💓😍; Точно! В еміграції не було бажання навіть фарбувати губи 🤪…; Холодно у Карпатах у нас зараз! 😌⛈️; Як можна бути такою гарною 😍; А ще магічна та потужна сила Карпат; Неперевершена 😍; Так! Неможливо відірвати око від струнких ніжок!; Дуже хороша 😍», - відповідають у мережі.

Раніше Єфросиніна посміялася з безглуздих висловлювань росіян:

"Нова версія причин вибухів на аеродромі в Криму" - прокоментувала Єфросиніна безглузді висловлювання.

Нагадаємо, Єфросиніна пояснила на прикладі, чому нема чого шкодувати та прощати росіян.

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