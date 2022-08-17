Телеведучий Олександр Педан дав пораду для всіх українців, як дізнатися – чи справді росіянин проти війни, чи ні.

Популярний український телеведучий Олександр Педан зізнався, що після вторгнення росії в Україну намагався достукатися до колег із країни-агресора, проте часто з ним відмовлялися говорити по телефону, а повідомлення в месенджерах - моментально видаляли.

В інтерв'ю для "24 каналу" він дав універсальну пораду, як розпізнати "добру" російську.

Після подій у Бучі та інших деокупованих містах Олександр Педан переконаний, що всі росіяни – імперіалісти, зокрема такі відомі персони, як Дудь та Собчак. Водночас він дав пораду для всіх українців, як дізнатися – чи справді росіянин проти війни, чи ні.

"Дізнатися "доброго росіянина" - дуже легко. Потрібно просто запитати: "Чий Крим?" Вони ж всі імперіалісти. Мене дуже почало дратувати, коли почали писати: "О, там що Дудь написав, ой Собчак". Якщо ви подивіться на їхню риторику, то вони такі самі імперіалісти як усі”, – зазначив Олександр Педан.

Телеведучий також розповів, що колеги з росії ділилися з ним контактами російських опозиціонерів, які таємно, але все ж таки не підтримували війну. Однак номери видалялися з листування настільки швидко, що Олександр Педан навіть не встигав їх зберігати.

Нагадаємо, що Педан пояснив, чи потрібно відправляти дитину до школи 1 вересня та нарвався на гнів українців.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Ексів" Педан захопився вчинком 11-річного патріота.

Також Politeka писала, що ведучий "Ексів" Педан звернувся з важливою інформацією під час війни.