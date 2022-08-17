Олександр Педан заявив, що імпералістами є зокрема такі відомі персони, як Дудь і Собчак.

Український ведучий Олександр Педан у перші дні війни намагався вийти на контакт із російськими гумористами, щоб виступити проти агресії росії. Втім, не дочекавшись результату, він зробив кілька висновків, про які телеведучий розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Олександр Педан переконаний, що всі росіяни – імперіалісти і якщо запитати: "Чий Крим?", відразу стає зрозуміло, хто з них "хороший" росіянин.

Імпералістами є такі відомі персони, як Дудь і Собчак. Ведучий каже, що навіть коли Дудь видає відео про українців та війну, "у ньому червоною стрічкою буде написано, що українців нібито приймають росіяни в Європі". І щоб вони не говорили, наприкінці чи між рядками буде наратив, що росія – хороша країна, не всі такі погані, а санкцій накладати не треба.

"Все одно вони просуватимуть свої російські наративи. Це їхня риторика, і не треба вестися на ту всю хр*нь", - констатує Олександр.

Олександр Педан також додав, що в якийсь момент йому стало байдуже – що вони говорять про війну, адже це взагалі нічого не змінить.

"Усі, хто промовчав і не намагався боротися - всі вони погані і причетні до війни і смертей. Їм має бути і буде колись жахливо соромно, коли вони вийдуть з гіпнозу і все зрозуміють. Психологи кажуть, що вони все "відрізатимуть" та знайдуть зло типу путіна, якого вони зараз обожнюють і носять на руках, а потім скажуть, у всьому винен він, а не вони", - упевнений Олександр Педан.

Нагадаємо, що Педан пояснив, чи потрібно відправляти дитину до школи 1 вересня та нарвався на гнів українців.

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